Путин рассказал о росте промышленного производства в России

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин рассказал о промышленного производства Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь—февраль рост составил 6,6%. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на съезде РСПП.

«За январь февраль промышленное производство выросло на 6,6%. Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан», — пояснил Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

В том числе, по словам главы государства, за первые два месяца 2024 года также вырос и оборот розничной торговли. Он подчеркнул, что этот показатель оказался на 10,7% выше, чем годом ранее.

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Президент России Владимир Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь—февраль рост составил 6,6%. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на съезде РСПП. «За январь февраль промышленное производство выросло на 6,6%. Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан», — пояснил Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». В том числе, по словам главы государства, за первые два месяца 2024 года также вырос и оборот розничной торговли. Он подчеркнул, что этот показатель оказался на 10,7% выше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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