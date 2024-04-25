Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Президент России Владимир Путин заявил о росте промышленного производства в стране. За январь—февраль рост составил 6,6%. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на съезде РСПП.
«За январь февраль промышленное производство выросло на 6,6%. Его поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных заработных плат и доходов граждан», — пояснил Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
В том числе, по словам главы государства, за первые два месяца 2024 года также вырос и оборот розничной торговли. Он подчеркнул, что этот показатель оказался на 10,7% выше, чем годом ранее.
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