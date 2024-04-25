Путин анонсировал появление новых отраслей промышленности и бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли, направления промышленности Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа. Бизнес в этом всем, по словам президента, играет определяющую роль. Об это стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП.

«Речь идет о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг. Предстоит также реализовывать масштабную инфраструктурную программу, включая строительство автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, расширение морских портов и аэропортовой сети, обновление жилищно-коммунального хозяйства. У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин добавил, что это не все планы, которые будут реализованы в России. Однако, по его словам, все необходимое для реализации этих инициатив, в том числе для развертывания новой модели экономического роста — есть. Речь о «солидных» государственных ресурсах, потенциале отечественного бизнеса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа. Бизнес в этом всем, по словам президента, играет определяющую роль. Об это стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП. «Речь идет о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг. Предстоит также реализовывать масштабную инфраструктурную программу, включая строительство автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, расширение морских портов и аэропортовой сети, обновление жилищно-коммунального хозяйства. У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что это не все планы, которые будут реализованы в России. Однако, по его словам, все необходимое для реализации этих инициатив, в том числе для развертывания новой модели экономического роста — есть. Речь о «солидных» государственных ресурсах, потенциале отечественного бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...