Путин анонсировал появление новых отраслей промышленности и бизнеса

25 апреля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли, направления промышленности Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа. Бизнес в этом всем, по словам президента, играет определяющую роль. Об это стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП. «Речь идет о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг. Предстоит также реализовывать масштабную инфраструктурную программу, включая строительство автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, расширение морских портов и аэропортовой сети, обновление жилищно-коммунального хозяйства. У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что это не все планы, которые будут реализованы в России. Однако, по его словам, все необходимое для реализации этих инициатив, в том числе для развертывания новой модели экономического роста — есть. Речь о «солидных» государственных ресурсах, потенциале отечественного бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране создаются новые отрасли и направления промышленности. В том числе, будет реализована масштабная инфраструктурная программа. Бизнес в этом всем, по словам президента, играет определяющую роль. Об это стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП. «Речь идет о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг. Предстоит также реализовывать масштабную инфраструктурную программу, включая строительство автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, расширение морских портов и аэропортовой сети, обновление жилищно-коммунального хозяйства. У нас также обширная экологическая повестка, в которой бизнес играет важную, во многом определяющую роль», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что это не все планы, которые будут реализованы в России. Однако, по его словам, все необходимое для реализации этих инициатив, в том числе для развертывания новой модели экономического роста — есть. Речь о «солидных» государственных ресурсах, потенциале отечественного бизнеса.