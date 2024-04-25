Путин: будем обеспечивать предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса

25 апреля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Путин выступил за максимизацию предсказуемости условий для ведения бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет предсказуемость условий для развития и ведения бизнеса. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП. «Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути. В том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу шести лет», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Так, по словам Путина, власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные проекты с большими инвестициями. Подрядчики и исполнители проектов, в свою очередь, смогут «вдолгую» планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет предсказуемость условий для развития и ведения бизнеса. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП. «Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути. В том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу шести лет», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Так, по словам Путина, власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные проекты с большими инвестициями. Подрядчики и исполнители проектов, в свою очередь, смогут «вдолгую» планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать специалистов.