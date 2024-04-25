Путин: будем обеспечивать предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин выступил за максимизацию предсказуемости условий для ведения бизнеса Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет предсказуемость условий для развития и ведения бизнеса. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП.

«Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути. В том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу шести лет», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Так, по словам Путина, власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные проекты с большими инвестициями. Подрядчики и исполнители проектов, в свою очередь, смогут «вдолгую» планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать специалистов.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет предсказуемость условий для развития и ведения бизнеса. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП. «Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути. В том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу шести лет», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Так, по словам Путина, власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные проекты с большими инвестициями. Подрядчики и исполнители проектов, в свою очередь, смогут «вдолгую» планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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