Путин: будем обеспечивать предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет предсказуемость условий для развития и ведения бизнеса. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде РСПП.
«Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути. В том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу шести лет», — подчеркнул глава государства. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Так, по словам Путина, власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные проекты с большими инвестициями. Подрядчики и исполнители проектов, в свою очередь, смогут «вдолгую» планировать модернизацию и расширение своих мощностей, привлекать специалистов.
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