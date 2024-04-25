Путин: будем укреплять все уровни образования

25 апреля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что бизнес поможет повысить эффективность обучения молодежи и специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что для повышения эффективности обучения молодежи и специалистов, в стране укрепят все уровни образования. Делаться это будет, по словам главы государства, в связке с российским бизнесом. Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Чтобы повысить эффективность и уже состоявшихся специалистов, мы будем укреплять все уровни образования: от школ до вузов. Причем, конечно, в связке с бизнесом, как это уже делается в рамках системы профориентации, федеральной программы „Профессионалитет“, программы „Приоритет 2030“. Все они получат дальнейшее развитие», — пояснил Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что это взаимный интерес как государства, поскольку «кадров не хватает». При этом, по его словам, дальше нужно двигаться «еще более энергично, чем это было». Путин добавил, что в стране будет запущена программа ремонта и оснащения учебных заведений среднего профессионального образования. «Приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Важно привлекать молодых людей в эту сферу», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что для повышения эффективности обучения молодежи и специалистов, в стране укрепят все уровни образования. Делаться это будет, по словам главы государства, в связке с российским бизнесом. Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Чтобы повысить эффективность и уже состоявшихся специалистов, мы будем укреплять все уровни образования: от школ до вузов. Причем, конечно, в связке с бизнесом, как это уже делается в рамках системы профориентации, федеральной программы „Профессионалитет“, программы „Приоритет 2030“. Все они получат дальнейшее развитие», — пояснил Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер отметил, что это взаимный интерес как государства, поскольку «кадров не хватает». При этом, по его словам, дальше нужно двигаться «еще более энергично, чем это было». Путин добавил, что в стране будет запущена программа ремонта и оснащения учебных заведений среднего профессионального образования. «Приведем в порядок их учебную базу и инфраструктуру, включая спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. Важно привлекать молодых людей в эту сферу», — резюмировал он.