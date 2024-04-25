Путин раскрыл, кому сопутствует успех в бизнесе

Путин: успех в бизнесе сопутствует тем, кто может гибко реагировать на изменения
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что успех достигается теми, кто способен гибко реагировать на изменение Фото:

Президент России Владимир Путин поделился своим видением факторов, определяющих успех в бизнесе. По его словам, успех достигается теми, кто способен гибко реагировать на изменения рыночных условий и инвестировать в разработки.

«Успех сопутствует, безусловно, тем, <…> кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения, — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».

Он подчеркнул, что гарантировать успех и развитие на годы вперед сможет только тот бизнес, который умеет заботиться о своих сотрудниках. По его словам, ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности.

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Президент России Владимир Путин поделился своим видением факторов, определяющих успех в бизнесе. По его словам, успех достигается теми, кто способен гибко реагировать на изменения рыночных условий и инвестировать в разработки. «Успех сопутствует, безусловно, тем, <…> кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения, — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул, что гарантировать успех и развитие на годы вперед сможет только тот бизнес, который умеет заботиться о своих сотрудниках. По его словам, ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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