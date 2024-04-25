Путин раскрыл, кому сопутствует успех в бизнесе

Путин: успех в бизнесе сопутствует тем, кто может гибко реагировать на изменения

25 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что успех достигается теми, кто способен гибко реагировать на изменение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поделился своим видением факторов, определяющих успех в бизнесе. По его словам, успех достигается теми, кто способен гибко реагировать на изменения рыночных условий и инвестировать в разработки. «Успех сопутствует, безусловно, тем, <…> кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения, — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул, что гарантировать успех и развитие на годы вперед сможет только тот бизнес, который умеет заботиться о своих сотрудниках. По его словам, ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поделился своим видением факторов, определяющих успех в бизнесе. По его словам, успех достигается теми, кто способен гибко реагировать на изменения рыночных условий и инвестировать в разработки. «Успех сопутствует, безусловно, тем, <…> кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения, — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул, что гарантировать успех и развитие на годы вперед сможет только тот бизнес, который умеет заботиться о своих сотрудниках. По его словам, ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности.