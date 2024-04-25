Путин заявил о необходимости поддержки для бизнеса

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, топ
Путин заявил, что некоторые российские компании имеют инфраструктуру за границей Фото:

Тем компаниям, которым для работы необходима инфраструктура за пределами России должны иметь возможность получить соответствующую поддержку государства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Что касается приобретения, либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать — это 100%», — подчеркнул президент, добавив, что ряд компаний уже имеют подобную инфраструктуру. По его словам, те, кто уже это сделал — чувствуют себя уверенно.

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Тем компаниям, которым для работы необходима инфраструктура за пределами России должны иметь возможность получить соответствующую поддержку государства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Что касается приобретения, либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать — это 100%», — подчеркнул президент, добавив, что ряд компаний уже имеют подобную инфраструктуру. По его словам, те, кто уже это сделал — чувствуют себя уверенно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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