Путин заявил о необходимости поддержки для бизнеса

25 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что некоторые российские компании имеют инфраструктуру за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем компаниям, которым для работы необходима инфраструктура за пределами России должны иметь возможность получить соответствующую поддержку государства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Что касается приобретения, либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать — это 100%», — подчеркнул президент, добавив, что ряд компаний уже имеют подобную инфраструктуру. По его словам, те, кто уже это сделал — чувствуют себя уверенно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тем компаниям, которым для работы необходима инфраструктура за пределами России должны иметь возможность получить соответствующую поддержку государства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Что касается приобретения, либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать — это 100%», — подчеркнул президент, добавив, что ряд компаний уже имеют подобную инфраструктуру. По его словам, те, кто уже это сделал — чувствуют себя уверенно.