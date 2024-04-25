Путин заявил о необходимости поддержки для бизнеса

Путин заявил, что некоторые российские компании имеют инфраструктуру за границей
Тем компаниям, которым для работы необходима инфраструктура за пределами России должны иметь возможность получить соответствующую поддержку государства. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Что касается приобретения, либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать — это 100%», — подчеркнул президент, добавив, что ряд компаний уже имеют подобную инфраструктуру. По его словам, те, кто уже это сделал — чувствуют себя уверенно.
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