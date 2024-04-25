Путин раскрыл, что не должен делать бизнес

Путин: бизнес не должен брать на баланс возводимые им объекты соцназначения

25 апреля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что представители бизнеса занимаются строительством таких объектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес не должен брать на свой баланс возводимые им объекты социального назначения. Их, по его словам, надо передавать административным органам для получения ресурсов на содержание и развитие напрямую из бюджета. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Вы сказали, что предприятия бизнеса строят объекты социального, культурного назначения и потом пускай берут на баланс. Мы в России стараемся уйти от этого, потому что учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Лучше пусть административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес», — ответил Путин на соответствующий вопрос. Трансляция мероприятия «Россия 24». Он добавил, что если бизнес будет вкладывать деньги в эти учреждения, после чего «перегрузит» свой баланс их содержанием, то «ничего хорошего» ждать не следует. В таком случае, Путин предложил, что «лучше расчистить эту сферу». Российский лидер пояснил, что он лично знаком с подобными случаями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что бизнес не должен брать на свой баланс возводимые им объекты социального назначения. Их, по его словам, надо передавать административным органам для получения ресурсов на содержание и развитие напрямую из бюджета. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Вы сказали, что предприятия бизнеса строят объекты социального, культурного назначения и потом пускай берут на баланс. Мы в России стараемся уйти от этого, потому что учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Лучше пусть административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес», — ответил Путин на соответствующий вопрос. Трансляция мероприятия «Россия 24». Он добавил, что если бизнес будет вкладывать деньги в эти учреждения, после чего «перегрузит» свой баланс их содержанием, то «ничего хорошего» ждать не следует. В таком случае, Путин предложил, что «лучше расчистить эту сферу». Российский лидер пояснил, что он лично знаком с подобными случаями.