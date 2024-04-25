Путин призвал бизнес и власти объединиться

25 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин призвал власти и бизнес к совместной работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Российской Федерации Владимир Путин призвал власти и бизнес к объединению. Он подчеркнул, что такой подход может быть ключевым для поддержания стабильности и развития экономики. «Властям, как и вам, непросто приходится, но мы решим все задачи, если будем слушать друг друга и работать совместно. У нас это до сих пор получалось, нет сомнения ни на секунду в том, что мы достигнем всех целей, которые перед собой ставим», — обратился президент России к бизнес-сообществу. Путин отметил, что в рамках взаимовыгодного сотрудничества государство должно разделить ответственность за содержание и развитие соцучреждений, созданных предпринимателями. «Подобные учреждения ставят предприятия в непростые условия, поэтому пусть административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес», — добавил глава государства. Ранее URA.RU писало, что в РФ создаются все условия для развития бизнеса. Необходимо отрегулировать вопросы взаимодействия с предпринимателями, чтобы производители не чувствовали себя «чужими» в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Российской Федерации Владимир Путин призвал власти и бизнес к объединению. Он подчеркнул, что такой подход может быть ключевым для поддержания стабильности и развития экономики. «Властям, как и вам, непросто приходится, но мы решим все задачи, если будем слушать друг друга и работать совместно. У нас это до сих пор получалось, нет сомнения ни на секунду в том, что мы достигнем всех целей, которые перед собой ставим», — обратился президент России к бизнес-сообществу. Путин отметил, что в рамках взаимовыгодного сотрудничества государство должно разделить ответственность за содержание и развитие соцучреждений, созданных предпринимателями. «Подобные учреждения ставят предприятия в непростые условия, поэтому пусть административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес», — добавил глава государства. Ранее URA.RU писало, что в РФ создаются все условия для развития бизнеса. Необходимо отрегулировать вопросы взаимодействия с предпринимателями, чтобы производители не чувствовали себя «чужими» в стране.