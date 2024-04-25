Путин призвал бизнес и власти объединиться

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Российской Федерации Владимир Путин призвал власти и бизнес к объединению. Он подчеркнул, что такой подход может быть ключевым для поддержания стабильности и развития экономики.
«Властям, как и вам, непросто приходится, но мы решим все задачи, если будем слушать друг друга и работать совместно. У нас это до сих пор получалось, нет сомнения ни на секунду в том, что мы достигнем всех целей, которые перед собой ставим», — обратился президент России к бизнес-сообществу.
Путин отметил, что в рамках взаимовыгодного сотрудничества государство должно разделить ответственность за содержание и развитие соцучреждений, созданных предпринимателями. «Подобные учреждения ставят предприятия в непростые условия, поэтому пусть административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес», — добавил глава государства.
Ранее URA.RU писало, что в РФ создаются все условия для развития бизнеса. Необходимо отрегулировать вопросы взаимодействия с предпринимателями, чтобы производители не чувствовали себя «чужими» в стране.
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