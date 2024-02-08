Путин: производители РФ не должны чувствовать себя чужими на празднике жизни

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что в России создаются условия для развития бизнеса Фото:

Российские производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг, 8 февраля.

«Сейчас есть возможность и необходимость поправить определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Надо предпринять необходимые шаги», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития бизнеса. Поэтому российские компании, у которых стало больше возможностей после ухода иностранных, не должны чувствовать себя «чужими», заявил Путин.

Ранее Международный валютный фонд предоставил новый прогноз по развитию экономики России на 2024 год. В нем идет речь о повышении ВВП с 1,1% до 2,6%. В прошлом году ВВП страны вырос на 3,6% по данным Росстата, передает «Национальная служба новостей».

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Российские производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг, 8 февраля. «Сейчас есть возможность и необходимость поправить определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Надо предпринять необходимые шаги», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития бизнеса. Поэтому российские компании, у которых стало больше возможностей после ухода иностранных, не должны чувствовать себя «чужими», заявил Путин. Ранее Международный валютный фонд предоставил новый прогноз по развитию экономики России на 2024 год. В нем идет речь о повышении ВВП с 1,1% до 2,6%. В прошлом году ВВП страны вырос на 3,6% по данным Росстата, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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