Путин: производители РФ не должны чувствовать себя чужими на празднике жизни

08 февраля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что в России создаются условия для развития бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг, 8 февраля. «Сейчас есть возможность и необходимость поправить определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Надо предпринять необходимые шаги», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития бизнеса. Поэтому российские компании, у которых стало больше возможностей после ухода иностранных, не должны чувствовать себя «чужими», заявил Путин. Ранее Международный валютный фонд предоставил новый прогноз по развитию экономики России на 2024 год. В нем идет речь о повышении ВВП с 1,1% до 2,6%. В прошлом году ВВП страны вырос на 3,6% по данным Росстата, передает «Национальная служба новостей».

Российские производители не должны чувствовать себя чужими в РФ, где создаются все условия для развития бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг, 8 февраля. «Сейчас есть возможность и необходимость поправить определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Надо предпринять необходимые шаги», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что в условиях санкционного давления российские власти создают все условия для развития бизнеса. Поэтому российские компании, у которых стало больше возможностей после ухода иностранных, не должны чувствовать себя «чужими», заявил Путин. Ранее Международный валютный фонд предоставил новый прогноз по развитию экономики России на 2024 год. В нем идет речь о повышении ВВП с 1,1% до 2,6%. В прошлом году ВВП страны вырос на 3,6% по данным Росстата, передает «Национальная служба новостей».