В Китае выступили с жестким требованием к США

Ван И: США не должны переступать красные линии в отношении с Китаем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ван И. Китай. stock, китай, Ван и,  stock
США не должны угрожать суверенитету Китая, уточнил Ван И Фото:

США не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и его границ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие страны и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете КНР», — подчеркнул Ван И в ходе беседы с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Слова китайского министра приводит Центральное телевидение Китая.

Отношения между США и Китаем являются в настоящий момент напряженными. В частности, отношения между странами накалилась еще в 2022 году. Связано это с тем, что Вашингтон потворствует независимости Тайваня, вопреки интересам КНР. Американские власти усугубляют данный конфликт. Однако в ходе встречи с Блинкеном Ван И отметил, что сейчас отношения Китая и США в целом стабильные. Стороны находятся в постоянном диалоге, подчеркнул он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и его границ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. «Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие страны и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете КНР», — подчеркнул Ван И в ходе беседы с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Слова китайского министра приводит Центральное телевидение Китая. Отношения между США и Китаем являются в настоящий момент напряженными. В частности, отношения между странами накалилась еще в 2022 году. Связано это с тем, что Вашингтон потворствует независимости Тайваня, вопреки интересам КНР. Американские власти усугубляют данный конфликт. Однако в ходе встречи с Блинкеном Ван И отметил, что сейчас отношения Китая и США в целом стабильные. Стороны находятся в постоянном диалоге, подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...