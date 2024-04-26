В Китае выступили с жестким требованием к США

Ван И: США не должны переступать красные линии в отношении с Китаем

26 апреля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

США не должны угрожать суверенитету Китая, уточнил Ван И Фото: МИД России США не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и его границ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. «Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие страны и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете КНР», — подчеркнул Ван И в ходе беседы с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Слова китайского министра приводит Центральное телевидение Китая. Отношения между США и Китаем являются в настоящий момент напряженными. В частности, отношения между странами накалилась еще в 2022 году. Связано это с тем, что Вашингтон потворствует независимости Тайваня, вопреки интересам КНР. Американские власти усугубляют данный конфликт. Однако в ходе встречи с Блинкеном Ван И отметил, что сейчас отношения Китая и США в целом стабильные. Стороны находятся в постоянном диалоге, подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и его границ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. «Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие страны и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете КНР», — подчеркнул Ван И в ходе беседы с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Слова китайского министра приводит Центральное телевидение Китая. Отношения между США и Китаем являются в настоящий момент напряженными. В частности, отношения между странами накалилась еще в 2022 году. Связано это с тем, что Вашингтон потворствует независимости Тайваня, вопреки интересам КНР. Американские власти усугубляют данный конфликт. Однако в ходе встречи с Блинкеном Ван И отметил, что сейчас отношения Китая и США в целом стабильные. Стороны находятся в постоянном диалоге, подчеркнул он.