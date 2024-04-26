Глава МИД Китая Ван И оценил состояние отношений КНР и США

Отношения Китая и США в целом стабильные, так как страны находятся в постоянном диалоге, однако негативные факторы растут. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться», — сказал Ван И на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Его слова цитирует Центральное телевидение Китая. При этом он отметил, что сейчас китайско-американские отношения в целом стабилизировались.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией. В МИД РФ считают, что попытки Вашингтона расшатать российско-китайскую связку потерпят поражение, передает RT.
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