Глава МИД Китая Ван И оценил состояние отношений КНР и США

Ван И: негативные факторы между Пекином и Вашингтоном растут
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Ван И. Китай. stock, китай, Вани И,  stock
Ван И сделал заявление на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном Фото:

Отношения Китая и США в целом стабильные, так как страны находятся в постоянном диалоге, однако негативные факторы растут. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться», — сказал Ван И на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Его слова цитирует Центральное телевидение Китая. При этом он отметил, что сейчас китайско-американские отношения в целом стабилизировались.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией. В МИД РФ считают, что попытки Вашингтона расшатать российско-китайскую связку потерпят поражение, передает RT.

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Отношения Китая и США в целом стабильные, так как страны находятся в постоянном диалоге, однако негативные факторы растут. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. «Негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться», — сказал Ван И на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Его слова цитирует Центральное телевидение Китая. При этом он отметил, что сейчас китайско-американские отношения в целом стабилизировались. Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией. В МИД РФ считают, что попытки Вашингтона расшатать российско-китайскую связку потерпят поражение, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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