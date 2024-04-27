На Украине пришли в ужас от российских ракет, меняющих курс

РВ: армия РФ атаковала Украину странными ракетами, которые способны менять курс

27 апреля 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

Российские военкоры сообщили о необычных ракетах на Украине Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Армия России атаковала украинские объекты «странными» ракетами, меняющими курс. Об этом сообщили российские военкоры, со ссылкой на украинские СМИ. «Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, объекты на Украине были атакованы Военно-морским флотом РФ. Уточняется, что в небо были подняты самолеты МиГ-31К, оснащенные «Кинжалами». Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. При этом подробностей в прессе не уточнили, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России атаковала украинские объекты «странными» ракетами, меняющими курс. Об этом сообщили российские военкоры, со ссылкой на украинские СМИ. «Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, объекты на Украине были атакованы Военно-морским флотом РФ. Уточняется, что в небо были подняты самолеты МиГ-31К, оснащенные «Кинжалами». Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. При этом подробностей в прессе не уточнили, пишет RT.