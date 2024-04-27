На Украине пришли в ужас от российских ракет, меняющих курс

РВ: армия РФ атаковала Украину странными ракетами, которые способны менять курс
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Российские военкоры сообщили о необычных ракетах на Украине Фото:

Армия России атаковала украинские объекты «странными» ракетами, меняющими курс. Об этом сообщили российские военкоры, со ссылкой на украинские СМИ.

«Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, объекты на Украине были атакованы Военно-морским флотом РФ. Уточняется, что в небо были подняты самолеты МиГ-31К, оснащенные «Кинжалами».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. При этом подробностей в прессе не уточнили, пишет RT.

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Армия России атаковала украинские объекты «странными» ракетами, меняющими курс. Об этом сообщили российские военкоры, со ссылкой на украинские СМИ. «Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, объекты на Украине были атакованы Военно-морским флотом РФ. Уточняется, что в небо были подняты самолеты МиГ-31К, оснащенные «Кинжалами». Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. При этом подробностей в прессе не уточнили, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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