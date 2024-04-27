На Украине пришли в ужас от российских ракет, меняющих курс

Российские военкоры сообщили о необычных ракетах на Украине
Армия России атаковала украинские объекты «странными» ракетами, меняющими курс. Об этом сообщили российские военкоры, со ссылкой на украинские СМИ.
«Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, объекты на Украине были атакованы Военно-морским флотом РФ. Уточняется, что в небо были подняты самолеты МиГ-31К, оснащенные «Кинжалами».
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области. При этом подробностей в прессе не уточнили, пишет RT.
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