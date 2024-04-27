Алексей Текслер призвал расширить профсоюзное движение на все организации области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 апреля поддержал идею охватить работой профсоюзов всех работодателей. Как передал корреспондент URA.RU, тем самым глава области поддержал инициативы, озвученные в Москве на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Текслер поднял вопрос, который дискутировался на заседании РСПП в Москве 25 апреля. Он предложил охватить профсоюзным движением все предприятия и организации региона», — отметил корреспондент информагентства.

Губернатор выступил на торжественном собрании профактива области. В регионе профсоюзы объединяют более 900 тысяч работников разных отраслей. Работает свыше 2,7 тысячи первичных профсоюзных организаций. Текслер призвал профсоюзы бороться за качество условий труда. Решение вопроса, по мнению руководителя, позволит заводам эффективней нанимать сотрудников.

В ходе заседания выступили представители профсоюзов бюджетной сферы, промышленности, молодого движения. По сведениям главы областной организации профсоюза работников народного образования и науки Сергея Конникова, члены организации с начала спецоперации собрали на ее нужды более 70 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе профсоюзной федерации. Председатель первичной профорганизации Южно-Уральского госуниверситета Владислав Недотко рассказал о грантовой работе. За пять лет члены «первички» на реализацию молодежной политики выиграли свыше 100 млн рублей грантовых средств. Лидер профорганизации Челябинского трубопрокатного завода Михаил Гризодуб заметил, что область становится комфортной для проживания

«Область становится социально ориентированной. Это происходит во многом благодаря выстроенной губернатором Текслером и профсоюзами системе социального партнерства», — заметил Гризобуд.

По информации, озвученной губернатором, рост валового внутреннего продукта в размере 8% за 2023 год повысил благосостояние работников. Безработица сократилась на 23%, а реальные среднедушевые доходы выросли почти на 8%. С 1 января доходы работников бюджетной сферы подняли на 12%.

В день сбора профактива региона Текслер подписал постановление, которым наградил лидера профсоюзов региона Олега Екимова. Председатель федерации удостоен медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.