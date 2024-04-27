Текслер наградил лидера челябинских профсоюзов

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Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, екимов олег
Главу профсоюзов Олега Екимова губернатор Алексей Текслер удостоил награды Фото:

Губернатор Алексей Текслер наградил председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова. Сообщение об этом появилось на сайте портала официального опубликования правовых актов.

«О награждении О. П. Екимова медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отметил Текслер.

Глава области назвал мотив для данного решения. Екимова отметили за заслуги в защите прав и свобод трудящихся, значительный вклад в развитие социального партнерства в регионе.

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Губернатор Алексей Текслер наградил председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова. Сообщение об этом появилось на сайте портала официального опубликования правовых актов. «О награждении О. П. Екимова медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отметил Текслер. Глава области назвал мотив для данного решения. Екимова отметили за заслуги в защите прав и свобод трудящихся, значительный вклад в развитие социального партнерства в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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