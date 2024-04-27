Текслер наградил лидера челябинских профсоюзов

27 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Главу профсоюзов Олега Екимова губернатор Алексей Текслер удостоил награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер наградил председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова. Сообщение об этом появилось на сайте портала официального опубликования правовых актов. «О награждении О. П. Екимова медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отметил Текслер. Глава области назвал мотив для данного решения. Екимова отметили за заслуги в защите прав и свобод трудящихся, значительный вклад в развитие социального партнерства в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер наградил председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова. Сообщение об этом появилось на сайте портала официального опубликования правовых актов. «О награждении О. П. Екимова медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отметил Текслер. Глава области назвал мотив для данного решения. Екимова отметили за заслуги в защите прав и свобод трудящихся, значительный вклад в развитие социального партнерства в регионе.