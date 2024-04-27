Свердловский мэр, уходя в отставку, разгневал Куйвашева

27 апреля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Евгений Преин (в центре) своим внезапным решением поставил губернатора и его команду в неловкое положение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU То, как мэр Сосьвы Евгений Преин ушел в отставку, будет стоить ему политической карьеры, рассказал URA.RU источник, знакомый с настроением губернатора Евгения Куйвашева. По его словам, глава региона узнал обо всем постфактум. «Преин не предупредил никого, не посоветовался. Просто поставил перед фактом, что уходит. Так не делается. Губернатор, узнав об этом, был очень зол. При его правлении Преин на службу вернуться не сможет», — поделился собеседник. Заявление об увольнении Преин направил в думу 16 апреля. И не поехал в правительственный санаторий «Гранатовая бухта», где Куйвашев собирал глав. Сам Преин в беседе с URA.RU говорил, что принял решение из-за развернувшейся против него негативной пиар-кампании в соцсетях, которая косвенно может задеть и его сына, участника СВО. Однако в политтусовке обсуждается версия, согласно которой увольнение Преина — следствие его давнего конфликта с полпредом губернатора в Северном округе Александр Вервейн. Преин в беседе с URA.RU днем 27 апреля не стал раскрывать подоплеку своей отставки и дальнейшие планы. Не подтвердил и курсирующие слухи о том, что перейдет на работу в бизнес-структуры. «Всего пять дней прошло [с отставки]. Еще не думал об этом, нахожусь с семьей», — заявил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

То, как мэр Сосьвы Евгений Преин ушел в отставку, будет стоить ему политической карьеры, рассказал URA.RU источник, знакомый с настроением губернатора Евгения Куйвашева. По его словам, глава региона узнал обо всем постфактум. «Преин не предупредил никого, не посоветовался. Просто поставил перед фактом, что уходит. Так не делается. Губернатор, узнав об этом, был очень зол. При его правлении Преин на службу вернуться не сможет», — поделился собеседник. Заявление об увольнении Преин направил в думу 16 апреля. И не поехал в правительственный санаторий «Гранатовая бухта», где Куйвашев собирал глав. Сам Преин в беседе с URA.RU говорил, что принял решение из-за развернувшейся против него негативной пиар-кампании в соцсетях, которая косвенно может задеть и его сына, участника СВО. Однако в политтусовке обсуждается версия, согласно которой увольнение Преина — следствие его давнего конфликта с полпредом губернатора в Северном округе Александр Вервейн. Преин в беседе с URA.RU днем 27 апреля не стал раскрывать подоплеку своей отставки и дальнейшие планы. Не подтвердил и курсирующие слухи о том, что перейдет на работу в бизнес-структуры. «Всего пять дней прошло [с отставки]. Еще не думал об этом, нахожусь с семьей», — заявил он.