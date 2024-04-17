Экс-полпред Куйвашева внезапно уволился с поста мэра — из-за блогеров

17 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Чем Евгений Преин (справа) займется дальше, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Сосьвы (Свердловская область) Евгений Преин подал в отставку, проработав всего полгода. Это решение, по данным URA.RU, стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции. В разговоре с агентством Преин объяснил: это ради сына, который служит в зоне спецоперации РФ на Украине. Заявление об увольнении он направил в думу утром 16 апреля и на совещание в правительственном санатории «Гранатовая бухта» не поехал. «Поставил перед фактом. Никто не ожидал и толком пока не понимает, что случилось», — поделился близкий к региональной власти источник URA.RU. Предполагается, что отставку Преина депутаты утвердят 19 апреля. «У меня сын — военнослужащий. Он находится в зоне СВО… Слишком много про меня неприятных постов [в соцсетях] выкладывается, а я не хочу подвести своего сына, хочу уйти от этой грязи. Я не понимаю этого, терпеть больше не могу. Я старался, работал. Семья важнее», — сказал Преин. Сосьву, серьезно пострадавшую от пожаров весной 2023-го, он возглавил в октябре. До этого Преин был полпредом губернатора Евгения Куйвашева в Северном управленческом округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Сосьвы (Свердловская область) Евгений Преин подал в отставку, проработав всего полгода. Это решение, по данным URA.RU, стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции. В разговоре с агентством Преин объяснил: это ради сына, который служит в зоне спецоперации РФ на Украине. Заявление об увольнении он направил в думу утром 16 апреля и на совещание в правительственном санатории «Гранатовая бухта» не поехал. «Поставил перед фактом. Никто не ожидал и толком пока не понимает, что случилось», — поделился близкий к региональной власти источник URA.RU. Предполагается, что отставку Преина депутаты утвердят 19 апреля. «У меня сын — военнослужащий. Он находится в зоне СВО… Слишком много про меня неприятных постов [в соцсетях] выкладывается, а я не хочу подвести своего сына, хочу уйти от этой грязи. Я не понимаю этого, терпеть больше не могу. Я старался, работал. Семья важнее», — сказал Преин. Сосьву, серьезно пострадавшую от пожаров весной 2023-го, он возглавил в октябре. До этого Преин был полпредом губернатора Евгения Куйвашева в Северном управленческом округе.