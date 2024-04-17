Экс-полпред Куйвашева внезапно уволился с поста мэра — из-за блогеров

Мэр Сосьвы (Свердловская область) Евгений Преин подал в отставку, проработав всего полгода. Это решение, по данным URA.RU, стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции. В разговоре с агентством Преин объяснил: это ради сына, который служит в зоне спецоперации РФ на Украине.
Заявление об увольнении он направил в думу утром 16 апреля и на совещание в правительственном санатории «Гранатовая бухта» не поехал. «Поставил перед фактом. Никто не ожидал и толком пока не понимает, что случилось», — поделился близкий к региональной власти источник URA.RU. Предполагается, что отставку Преина депутаты утвердят 19 апреля.
«У меня сын — военнослужащий. Он находится в зоне СВО… Слишком много про меня неприятных постов [в соцсетях] выкладывается, а я не хочу подвести своего сына, хочу уйти от этой грязи. Я не понимаю этого, терпеть больше не могу. Я старался, работал. Семья важнее», — сказал Преин. Сосьву, серьезно пострадавшую от пожаров весной 2023-го, он возглавил в октябре. До этого Преин был полпредом губернатора Евгения Куйвашева в Северном управленческом округе.
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