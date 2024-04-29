29 апреля 2024
28 апреля 2024

В челябинском поселке найдены останки пропавшего четыре года назад мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
По подозрению в совершении преступления задержан знакомый погибшего Фото:

В селе Новобурино Челябинской области в погребе одного из домов 28 апреля были обнаружены скелетированные останки мужчины, который пропал без вести в Миассе в июне 2020 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В селе Новобурино (Кунашакский район — прим. URA.RU) 28 апреля в погребе дома по улице Пионерской были найдены скелетированные останки трупа. Они принадлежат мужчине, который пропал без вести в июне 2020 года в Миассе. На тот момент ему было 37 лет», — сообщил URA.RU источник.

По предварительным данным, мужчина погиб в период с июля по октябрь 2022 года. Телесные повреждения нанес ему 38-летний знакомый. Мужчина задержан.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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В селе Новобурино Челябинской области в погребе одного из домов 28 апреля были обнаружены скелетированные останки мужчины, который пропал без вести в Миассе в июне 2020 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В селе Новобурино (Кунашакский район — прим. URA.RU) 28 апреля в погребе дома по улице Пионерской были найдены скелетированные останки трупа. Они принадлежат мужчине, который пропал без вести в июне 2020 года в Миассе. На тот момент ему было 37 лет», — сообщил URA.RU источник. По предварительным данным, мужчина погиб в период с июля по октябрь 2022 года. Телесные повреждения нанес ему 38-летний знакомый. Мужчина задержан. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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