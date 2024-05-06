Следком взял под контроль факт атаки ВСУ по автобусу в Белгородской области

Следственный комитет возьмется за расследование удара ВСУ по автомобилям с местными жителями. Ранее сообщалось о шести погибших и 35 пострадавших.
«Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Отмечается, что Следком установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в районе села Березовка шесть человек погибли, а также пострадали 35 человек, в том числе двое детей с поверхностными травмами. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводится срочная операция.
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Следственный комитет возьмется за расследование удара ВСУ по автомобилям с местными жителями. Ранее сообщалось о шести погибших и 35 пострадавших. «Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Отмечается, что Следком установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению. Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в районе села Березовка шесть человек погибли, а также пострадали 35 человек, в том числе двое детей с поверхностными травмами. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводится срочная операция.