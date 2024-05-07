Президент Молдовы дала интервью иноагенту Дудю*

07 мая 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Юрий Дудь* взял интервью у Майи Санду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Молдовы Майя Санду дала большое интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Интервью длилось почти два часа. Дудь впервые выступал в роли политического репортера, задавая президенту Санду ряд острых вопросов. Видео опубликовано на youtube-канале Юрия Дудя. Журналист в ходе интервью спросил у президента Молдовы, что она делала в ночь на 24 февраля 2022 года, когда началась российская военная операция на Украине, и как бы она поступила на месте украинского президента Владимира Зеленского. Также Дудь поинтересовался, как соотносятся ее предвыборные обещания и реальность, почему Молдове не удалось побороть коррупцию, сколько она зарабатывает, почему Молдова остается бедной страной, и как получилось, что ее политический оппонент был арестован в день ее рождения. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Молдовы Майя Санду дала большое интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Интервью длилось почти два часа. Дудь впервые выступал в роли политического репортера, задавая президенту Санду ряд острых вопросов. Видео опубликовано на youtube-канале Юрия Дудя. Журналист в ходе интервью спросил у президента Молдовы, что она делала в ночь на 24 февраля 2022 года, когда началась российская военная операция на Украине, и как бы она поступила на месте украинского президента Владимира Зеленского. Также Дудь поинтересовался, как соотносятся ее предвыборные обещания и реальность, почему Молдове не удалось побороть коррупцию, сколько она зарабатывает, почему Молдова остается бедной страной, и как получилось, что ее политический оппонент был арестован в день ее рождения. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов