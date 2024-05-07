Президент Молдовы дала интервью иноагенту Дудю*

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь* взял интервью у Майи Санду Фото:

Президент Молдовы Майя Санду дала большое интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Интервью длилось почти два часа. Дудь впервые выступал в роли политического репортера, задавая президенту Санду ряд острых вопросов.

Видео опубликовано на youtube-канале Юрия Дудя. Журналист в ходе интервью спросил у президента Молдовы, что она делала в ночь на 24 февраля 2022 года, когда началась российская военная операция на Украине, и как бы она поступила на месте украинского президента Владимира Зеленского. Также Дудь поинтересовался, как соотносятся ее предвыборные обещания и реальность, почему Молдове не удалось побороть коррупцию, сколько она зарабатывает, почему Молдова остается бедной страной, и как получилось, что ее политический оппонент был арестован в день ее рождения.

*Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов

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Президент Молдовы Майя Санду дала большое интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Интервью длилось почти два часа. Дудь впервые выступал в роли политического репортера, задавая президенту Санду ряд острых вопросов. Видео опубликовано на youtube-канале Юрия Дудя. Журналист в ходе интервью спросил у президента Молдовы, что она делала в ночь на 24 февраля 2022 года, когда началась российская военная операция на Украине, и как бы она поступила на месте украинского президента Владимира Зеленского. Также Дудь поинтересовался, как соотносятся ее предвыборные обещания и реальность, почему Молдове не удалось побороть коррупцию, сколько она зарабатывает, почему Молдова остается бедной страной, и как получилось, что ее политический оппонент был арестован в день ее рождения. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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