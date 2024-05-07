ВС РФ уничтожили Leopard, Abrams и Bradley в зоне СВО

07 мая 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила Leopard, Abrams и Bradley в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства Германии, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в заявлении в telegram-канале . Отмечается, что противник также потерял две Bradley. Это статистика потерь ВСУ за сутки. До этого военкоры показали, как российские военные уничтожили американский танк Abrams. Экипаж был вынужден оставить боевую машину. Ранее ВС РФ уничтожили два предприятия на Украине, которые производили ударные беспилотники для нужд ВСУ. Также был уничтожен самолет Су-27. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России уничтожила Leopard, Abrams и Bradley в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства Германии, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в заявлении в telegram-канале. Отмечается, что противник также потерял две Bradley. Это статистика потерь ВСУ за сутки. До этого военкоры показали, как российские военные уничтожили американский танк Abrams. Экипаж был вынужден оставить боевую машину. Ранее ВС РФ уничтожили два предприятия на Украине, которые производили ударные беспилотники для нужд ВСУ. Также был уничтожен самолет Су-27.