ВС РФ уничтожили Leopard, Abrams и Bradley в зоне СВО

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, абрамс, abrams, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, танк абрамс
ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила Leopard, Abrams и Bradley в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства Германии, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в заявлении в telegram-канале. Отмечается, что противник также потерял две Bradley. Это статистика потерь ВСУ за сутки.

До этого военкоры показали, как российские военные уничтожили американский танк Abrams. Экипаж был вынужден оставить боевую машину.

Ранее ВС РФ уничтожили два предприятия на Украине, которые производили ударные беспилотники для нужд ВСУ. Также был уничтожен самолет Су-27.

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Армия России уничтожила Leopard, Abrams и Bradley в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства Германии, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в заявлении в telegram-канале. Отмечается, что противник также потерял две Bradley. Это статистика потерь ВСУ за сутки. До этого военкоры показали, как российские военные уничтожили американский танк Abrams. Экипаж был вынужден оставить боевую машину. Ранее ВС РФ уничтожили два предприятия на Украине, которые производили ударные беспилотники для нужд ВСУ. Также был уничтожен самолет Су-27.
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© Служба новостей «URA.RU»
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