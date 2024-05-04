Уничтожение американского танка Abrams и бегство экипажа попало на видео

Появилось видео с уничтожением американского танка Abrams на авдеевском направлении. Экипаж боевой машины бежал. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Архангел спецназа Z» и военный корреспондент Александр Сладков.
«Уничтожение M1A1 „Abrams“ и бегство экипажа. Приятного просмотра», — говорится в тексте к видео в telegram-канале «Архангел спецназа». Американский танк был ликвидирован на авдеевском направлении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за один бой уничтожили танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП). Американскую технику уничтожили в бою на авдеевском направлении.
Обновлено 17:52:
Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского танка в зоне СВО. Abrams был ликвидирован высокоточным снарядом «Краснополь».
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