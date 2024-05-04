Уничтожение американского танка Abrams и бегство экипажа попало на видео

04 мая 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

На авдеевском направлении уничтожили американский Abrams, экипаж бежал Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появилось видео с уничтожением американского танка Abrams на авдеевском направлении. Экипаж боевой машины бежал. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Архангел спецназа Z» и военный корреспондент Александр Сладков. «Уничтожение M1A1 „Abrams“ и бегство экипажа. Приятного просмотра», — говорится в тексте к видео в telegram-канале «Архангел спецназа». Американский танк был ликвидирован на авдеевском направлении. Ранее сообщалось, что ВС РФ за один бой уничтожили танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП). Американскую технику уничтожили в бою на авдеевском направлении. Обновлено 17:52: Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского танка в зоне СВО. Abrams был ликвидирован высокоточным снарядом «Краснополь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео с уничтожением американского танка Abrams на авдеевском направлении. Экипаж боевой машины бежал. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Архангел спецназа Z» и военный корреспондент Александр Сладков. «Уничтожение M1A1 „Abrams“ и бегство экипажа. Приятного просмотра», — говорится в тексте к видео в telegram-канале «Архангел спецназа». Американский танк был ликвидирован на авдеевском направлении. Ранее сообщалось, что ВС РФ за один бой уничтожили танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП). Американскую технику уничтожили в бою на авдеевском направлении. Обновлено 17:52: Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского танка в зоне СВО. Abrams был ликвидирован высокоточным снарядом «Краснополь».