Уничтожение американского танка Abrams и бегство экипажа попало на видео

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На авдеевском направлении уничтожили американский Abrams, экипаж бежал Фото:
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Появилось видео с уничтожением американского танка Abrams на авдеевском направлении. Экипаж боевой машины бежал. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Архангел спецназа Z» и военный корреспондент Александр Сладков.

«Уничтожение M1A1 „Abrams“ и бегство экипажа. Приятного просмотра», — говорится в тексте к видео в telegram-канале «Архангел спецназа». Американский танк был ликвидирован на авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за один бой уничтожили танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП). Американскую технику уничтожили в бою на авдеевском направлении.

Обновлено 17:52:

Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского танка в зоне СВО. Abrams был ликвидирован высокоточным снарядом «Краснополь».

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Появилось видео с уничтожением американского танка Abrams на авдеевском направлении. Экипаж боевой машины бежал. Об этом сообщили в telegram-канале проекта «Архангел спецназа Z» и военный корреспондент Александр Сладков. «Уничтожение M1A1 „Abrams“ и бегство экипажа. Приятного просмотра», — говорится в тексте к видео в telegram-канале «Архангел спецназа». Американский танк был ликвидирован на авдеевском направлении. Ранее сообщалось, что ВС РФ за один бой уничтожили танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley (БМП). Американскую технику уничтожили в бою на авдеевском направлении. Обновлено 17:52: Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского танка в зоне СВО. Abrams был ликвидирован высокоточным снарядом «Краснополь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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