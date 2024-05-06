ВС РФ ликвидировали два предприятия по производству беспилотников на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка,  stock
ВС РФ уничтожили два украинских предприятия и военную технику ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила два предприятия на Украине, которые производили ударные БПЛА для нужд ВСУ. Также были ликвидированы военная техника и живая сила противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что также было нанесено поражение военной технике и боевой силе ВСУ в 122 районах на фронте.

Кроме того, ВС РФ сбили самолет Су-27 украинских военных. Были уничтожены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника Киева.

Ранее группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка, который находится в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево.

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Российская армия уничтожила два предприятия на Украине, которые производили ударные БПЛА для нужд ВСУ. Также были ликвидированы военная техника и живая сила противника. Об этом сообщает Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что также было нанесено поражение военной технике и боевой силе ВСУ в 122 районах на фронте. Кроме того, ВС РФ сбили самолет Су-27 украинских военных. Были уничтожены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника Киева. Ранее группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка, который находится в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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