ВС РФ ликвидировали два предприятия по производству беспилотников на Украине

06 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили два украинских предприятия и военную технику ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила два предприятия на Украине, которые производили ударные БПЛА для нужд ВСУ. Также были ликвидированы военная техника и живая сила противника. Об этом сообщает Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА», — передает ведомство . Отмечается, что также было нанесено поражение военной технике и боевой силе ВСУ в 122 районах на фронте. Кроме того, ВС РФ сбили самолет Су-27 украинских военных. Были уничтожены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника Киева. Ранее группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка, который находится в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия уничтожила два предприятия на Украине, которые производили ударные БПЛА для нужд ВСУ. Также были ликвидированы военная техника и живая сила противника. Об этом сообщает Минобороны России. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что также было нанесено поражение военной технике и боевой силе ВСУ в 122 районах на фронте. Кроме того, ВС РФ сбили самолет Су-27 украинских военных. Были уничтожены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника Киева. Ранее группировка Запад освободила населенный пункт Котляровка, который находится в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево.