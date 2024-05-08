Aftonbladet: 11 солдат НАТО пострадало на учениях из-за прыжков с парашютами

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Интервью и полет с пилотом в аэродроме Логиново. Екатеринбург, парашют, парашютист
В Швеции на учениях пострадало 11 солдат НАТО Фото:

На учениях НАТО в Швеции пострадало более десятка солдат во время прыжков с парашютами. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в [населенном пункте] Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — говорится в материале шведского издания. Там же отмечают, что в течение дня прыжки совершили от 600 до 800 солдат альянса.

Пострадавших военных доставили в больницы с ранами и переломами, травм опасных для жизни нет. Издание уточнило, что госпитализированные солдаты были из США, Венгрии и Италии. Среди шведских военных никто не пострадал.

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На учениях НАТО в Швеции пострадало более десятка солдат во время прыжков с парашютами. Об этом сообщила газета Aftonbladet. «Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в [населенном пункте] Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — говорится в материале шведского издания. Там же отмечают, что в течение дня прыжки совершили от 600 до 800 солдат альянса. Пострадавших военных доставили в больницы с ранами и переломами, травм опасных для жизни нет. Издание уточнило, что госпитализированные солдаты были из США, Венгрии и Италии. Среди шведских военных никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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