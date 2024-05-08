Aftonbladet: 11 солдат НАТО пострадало на учениях из-за прыжков с парашютами

На учениях НАТО в Швеции пострадало более десятка солдат во время прыжков с парашютами. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в [населенном пункте] Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — говорится в материале шведского издания. Там же отмечают, что в течение дня прыжки совершили от 600 до 800 солдат альянса.
Пострадавших военных доставили в больницы с ранами и переломами, травм опасных для жизни нет. Издание уточнило, что госпитализированные солдаты были из США, Венгрии и Италии. Среди шведских военных никто не пострадал.
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На учениях НАТО в Швеции пострадало более десятка солдат во время прыжков с парашютами. Об этом сообщила газета Aftonbladet. «Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в [населенном пункте] Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник», — говорится в материале шведского издания. Там же отмечают, что в течение дня прыжки совершили от 600 до 800 солдат альянса. Пострадавших военных доставили в больницы с ранами и переломами, травм опасных для жизни нет. Издание уточнило, что госпитализированные солдаты были из США, Венгрии и Италии. Среди шведских военных никто не пострадал.