07 мая 2024

В Курган перед 9 Мая приехал ретропаровоз. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Победы. Курган
«Поезд Победы» приехал в Курган 8 мая Фото:

В Курган 8 мая в рамках акции «Поезд Победы» приехал ретропаровоз. Он остановился на центральном вокзале, сообщил корреспондент URA.RU.

«На поезде приехали артисты. Они воссоздали атмосферу момента, когда солдаты возвращались с фронтов Великой Отечественной войны», — объяснил корреспондент. «Особенно важно, что на мероприятие пришла молодежь, которая должна видеть и знать, как мы добились этой победы», — рассказал URA.RU депутат облдумы, руководитель курганской дорожной территориальной организации профсоюза ЮУЖД Сергей Поваренко.

Ранее в Курган «Поезд Победы» приезжал в августе 2023 года. Тогда в поезде находился тематический передвижной музей.

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В Курган 8 мая в рамках акции «Поезд Победы» приехал ретропаровоз. Он остановился на центральном вокзале, сообщил корреспондент URA.RU. «На поезде приехали артисты. Они воссоздали атмосферу момента, когда солдаты возвращались с фронтов Великой Отечественной войны», — объяснил корреспондент. «Особенно важно, что на мероприятие пришла молодежь, которая должна видеть и знать, как мы добились этой победы», — рассказал URA.RU депутат облдумы, руководитель курганской дорожной территориальной организации профсоюза ЮУЖД Сергей Поваренко. Ранее в Курган «Поезд Победы» приезжал в августе 2023 года. Тогда в поезде находился тематический передвижной музей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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