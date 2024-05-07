В Курган 8 мая в рамках акции «Поезд Победы» приехал ретропаровоз. Он остановился на центральном вокзале, сообщил корреспондент URA.RU.
«На поезде приехали артисты. Они воссоздали атмосферу момента, когда солдаты возвращались с фронтов Великой Отечественной войны», — объяснил корреспондент. «Особенно важно, что на мероприятие пришла молодежь, которая должна видеть и знать, как мы добились этой победы», — рассказал URA.RU депутат облдумы, руководитель курганской дорожной территориальной организации профсоюза ЮУЖД Сергей Поваренко.
Ранее в Курган «Поезд Победы» приезжал в августе 2023 года. Тогда в поезде находился тематический передвижной музей.
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