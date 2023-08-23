23 августа 2023

Для курганского мэра Ситниковой устроили экскурсию по «Поезду Победы». Видео

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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Мэр Кургана прошлась по вагонам «Поезда Победы» Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова прошлась по вагонам в «Поезде Победы». Об этом сообщается корреспондент URA.RU с мероприятия, посвященного прибытию передвижного музея.

«В Курган этот поезд приехал из Шумихи, где его посетило более четырех тысяч человек. Сейчас уже разбирают билеты, чтобы посетить этот музей. Я призываю всех жителей города найти время и посетить «Поезд Победы», — с такой речью Ситникова выступила перед горожанами, передает корреспондент URA.RU.

Сообщается, что мэр Кургана прошлась по вагонам, где посмотрела на фигуры бойцов и другие военные инсталяции. Сам поезд пробудет в городе до 26 августа включительно. Отмечается, что билеты на посещение музея уже разобраны.

Ранее URA.RU писало, что из-за приезда «Поезда Победы» в Кургане запретили парковку возле вокзала. Запрет продлится с 24 по 26 августа.

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Глава Кургана Елена Ситникова прошлась по вагонам в «Поезде Победы». Об этом сообщается корреспондент URA.RU с мероприятия, посвященного прибытию передвижного музея. «В Курган этот поезд приехал из Шумихи, где его посетило более четырех тысяч человек. Сейчас уже разбирают билеты, чтобы посетить этот музей. Я призываю всех жителей города найти время и посетить «Поезд Победы», — с такой речью Ситникова выступила перед горожанами, передает корреспондент URA.RU. Сообщается, что мэр Кургана прошлась по вагонам, где посмотрела на фигуры бойцов и другие военные инсталяции. Сам поезд пробудет в городе до 26 августа включительно. Отмечается, что билеты на посещение музея уже разобраны. Ранее URA.RU писало, что из-за приезда «Поезда Победы» в Кургане запретили парковку возле вокзала. Запрет продлится с 24 по 26 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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