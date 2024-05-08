В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Над Липецкой областью введен режим воздушной опасности в связи с появлением вражеского беспилотника. Все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает МЧС по региону.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности! Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передают в telegram-канале ведомства. При этом отмечается, что введенный режим носит больше информативный характер и не влияет на жизнедеятельность области.
Украина периодически атакует дронами приграничные с зоной СВО российские регионы. Также атаке подвергается Крым.
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