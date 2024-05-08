В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
Над Липецкой областью замечены беспилотники, передает МЧС Фото:

Над Липецкой областью введен режим воздушной опасности в связи с появлением вражеского беспилотника. Все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности! Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передают в telegram-канале ведомства. При этом отмечается, что введенный режим носит больше информативный характер и не влияет на жизнедеятельность области.

Украина периодически атакует дронами приграничные с зоной СВО российские регионы. Также атаке подвергается Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Липецкой областью введен режим воздушной опасности в связи с появлением вражеского беспилотника. Все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает МЧС по региону. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности! Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передают в telegram-канале ведомства. При этом отмечается, что введенный режим носит больше информативный характер и не влияет на жизнедеятельность области. Украина периодически атакует дронами приграничные с зоной СВО российские регионы. Также атаке подвергается Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...