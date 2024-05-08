В МИД России пообещали адекватно отреагировать на высылку Британией военного атташе

Захарова: МИД РФ даст адекватный ответ на высылку военного атташе из Британии

08 мая 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

МИД РФ адекватно отреагирует на высылку военного атташе, пообещала Мария Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия ответит на решение МИД Великобритании выслать российского военного атташе из страны. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что ответ будет адекватным. «Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе», — уточнила Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее МИД Британии выслал из страны российского дипломата. МИД Великобритании также сняло дипломатический статус с ряда российских объектов недвижимости. Об этом сообщали в Reuters. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ответит на решение МИД Великобритании выслать российского военного атташе из страны. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что ответ будет адекватным. «Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе», — уточнила Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее МИД Британии выслал из страны российского дипломата. МИД Великобритании также сняло дипломатический статус с ряда российских объектов недвижимости. Об этом сообщали в Reuters.