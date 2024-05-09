Лукашенко обратился к Путину в День Победы

Лукашенко: победа стала связующей нитью между народами России и Белоруссии

09 мая 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Лукашенко отправил поздравление Путину с 79-й годовщиной Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу РФ Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы. В своем послании он отметил, что победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. «Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», — приводит пресс-служба Лукашенко текст поздравления. Президент Белоруссии также отметил, что белорусско-российское единство является главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории. Новость по теме Парад Победы 2024: где и во сколько смотреть. Карта По словам Лукашенко, 2024 год для белорусов ознаменован 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. Он также заявил, что данный юбилей — хороший повод напомнить миру о стойкости перед лицом общих угроз и способности защищать родную землю. Президент Белоруссии поздравил и других зарубежных лидеров с Днем Победы. Он отправил послания главам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и народам Грузии, Молдовы и Украины. Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. Прямой эфир с мероприятия будут вести все федеральные каналы страны, URA.RU также будет вести трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу РФ Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы. В своем послании он отметил, что победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. «Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», — приводит пресс-служба Лукашенко текст поздравления. Президент Белоруссии также отметил, что белорусско-российское единство является главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории. По словам Лукашенко, 2024 год для белорусов ознаменован 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. Он также заявил, что данный юбилей — хороший повод напомнить миру о стойкости перед лицом общих угроз и способности защищать родную землю. Президент Белоруссии поздравил и других зарубежных лидеров с Днем Победы. Он отправил послания главам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и народам Грузии, Молдовы и Украины. Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. Прямой эфир с мероприятия будут вести все федеральные каналы страны, URA.RU также будет вести трансляцию.