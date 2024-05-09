Происшествия Украинские хакеры взломали платформу для трансляции телеканалов в Крыму 09 мая 2024 в 15:28 Размер текста - 17 + Одна из крымских телеплатформ подверглась хакерской атаке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Республике Крым одна из трансляций телеканалов подверглась атаке украинских хакеров. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. «Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ каналов. Технические службы ведут работы», — заявил Олег Крючков. По его словам, проблему решат в ближайшее время. Крючков подчеркнул, что сейчас теле- и радиовещание в Крыму проходит в обычном режиме. Ранее сообщалось, что российские хакеры разместили на украинских ресурсах поздравление с 9 Мая. Также были размещены слова президента РФ Владимира Путина о братстве двух народов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Республике Крым одна из трансляций телеканалов подверглась атаке украинских хакеров. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. «Враг взломал одну из платформ для трансляции ТВ каналов. Технические службы ведут работы», — заявил Олег Крючков. По его словам, проблему решат в ближайшее время. Крючков подчеркнул, что сейчас теле- и радиовещание в Крыму проходит в обычном режиме. Ранее сообщалось, что российские хакеры разместили на украинских ресурсах поздравление с 9 Мая. Также были размещены слова президента РФ Владимира Путина о братстве двух народов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям