В центре Кургана загорелся дом рядом с новой дорогой по улице Бурова-Петрова. Видео

10 мая 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

В Кургане загорелся частный дом по улице Бурова-Петрова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центральном районе Кургана рядом с недавно отремонтированным участком дороги на улице Бурова-Петрова произошел пожар в частном доме. Видео с места событий распространяется в местных telegram-каналах. «На Бурова-Петрова возле новой дороги прямо сейчас горит частный дом. На место едут пожарные», — указано в канале «Короче, Курган». На кадрах видно, как из окна дома идет белый дым. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее в Северном микрорайоне Кургана загорелся дом в частном секторе. На месте работали 24 пожарных и пять единиц техники. Обновлено в 13:53: По данным ведомства, в тушении пожара общей площадью 48 квадратных метров были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Огнеборцам также удалось вынести из пожара 1 газовый баллон, предотвратив возможные трагические последствия. «В 12:35 пожар удалось локализовать, в 12:42 — ликвидировать открытое горение. В результате пожара пострадала хозяйка дома, она успела выйти до прибытия пожарно-спасательных подразделений, но получила ожоги», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центральном районе Кургана рядом с недавно отремонтированным участком дороги на улице Бурова-Петрова произошел пожар в частном доме. Видео с места событий распространяется в местных telegram-каналах. «На Бурова-Петрова возле новой дороги прямо сейчас горит частный дом. На место едут пожарные», — указано в канале «Короче, Курган». На кадрах видно, как из окна дома идет белый дым. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее в Северном микрорайоне Кургана загорелся дом в частном секторе. На месте работали 24 пожарных и пять единиц техники. Обновлено в 13:53: По данным ведомства, в тушении пожара общей площадью 48 квадратных метров были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Огнеборцам также удалось вынести из пожара 1 газовый баллон, предотвратив возможные трагические последствия. «В 12:35 пожар удалось локализовать, в 12:42 — ликвидировать открытое горение. В результате пожара пострадала хозяйка дома, она успела выйти до прибытия пожарно-спасательных подразделений, но получила ожоги», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.