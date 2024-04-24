24 апреля 2024

В Кургане загорелся дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , горящий дом, дым
В Северном микрорайоне Кургана загорелся частный дом Фото:

В Северном микрорайоне Кургана загорелся частный дом. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», заметившие дым в этом районе. Сейчас на месте работают десятки сотрудников МЧС.

«Дым заметили в районе Северного», — сообщается в канале «Курганистан». На кадрах видно, которые сняли читатели канала, видно, что загорелся один из жилых домов в частном секторе.

Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области, пожарные выехали на место для ликвидации огня. «Поступило сообщении о возгорании частного жилого дома. На месте работают 24 человека и пять единиц техники», — ответили в пресс-службе МЧС.

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В Северном микрорайоне Кургана загорелся частный дом. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», заметившие дым в этом районе. Сейчас на месте работают десятки сотрудников МЧС. «Дым заметили в районе Северного», — сообщается в канале «Курганистан». На кадрах видно, которые сняли читатели канала, видно, что загорелся один из жилых домов в частном секторе. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области, пожарные выехали на место для ликвидации огня. «Поступило сообщении о возгорании частного жилого дома. На месте работают 24 человека и пять единиц техники», — ответили в пресс-службе МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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