В Северном микрорайоне Кургана загорелся частный дом. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», заметившие дым в этом районе. Сейчас на месте работают десятки сотрудников МЧС.
«Дым заметили в районе Северного», — сообщается в канале «Курганистан». На кадрах видно, которые сняли читатели канала, видно, что загорелся один из жилых домов в частном секторе.
Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области, пожарные выехали на место для ликвидации огня. «Поступило сообщении о возгорании частного жилого дома. На месте работают 24 человека и пять единиц техники», — ответили в пресс-службе МЧС.
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В Северном микрорайоне Кургана загорелся частный дом. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», заметившие дым в этом районе. Сейчас на месте работают десятки сотрудников МЧС. «Дым заметили в районе Северного», — сообщается в канале «Курганистан». На кадрах видно, которые сняли читатели канала, видно, что загорелся один из жилых домов в частном секторе. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области, пожарные выехали на место для ликвидации огня. «Поступило сообщении о возгорании частного жилого дома. На месте работают 24 человека и пять единиц техники», — ответили в пресс-службе МЧС.