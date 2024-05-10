10 мая 2024
09 мая 2024

Путин назначил в ЯНАО нового судью

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, топ
Владимир Путин подписал документ о назначение 10 мая Фото:

В Муравленковский городской суд (ЯНАО) назначен новый судья. Им стала Елена Балаж. Документ с указом подписал президента РФ Владимир Путин.

«Назначить судью Елену Балаж в Муравленковский городской суд», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан президентом 10 мая. Срок полномочий — шесть лет.

Президент РФ 4 января 2024 года назначил новых судей в региональный и районные суды ЯНАО. В частности, на должность судьи Ноябрьского городского суда назначили Валерия Оляхинова.

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В Муравленковский городской суд (ЯНАО) назначен новый судья. Им стала Елена Балаж. Документ с указом подписал президента РФ Владимир Путин. «Назначить судью Елену Балаж в Муравленковский городской суд», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан президентом 10 мая. Срок полномочий — шесть лет. Президент РФ 4 января 2024 года назначил новых судей в региональный и районные суды ЯНАО. В частности, на должность судьи Ноябрьского городского суда назначили Валерия Оляхинова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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