Путин назначил в ЯНАО нового судью

Владимир Путин подписал документ о назначение 10 мая
В Муравленковский городской суд (ЯНАО) назначен новый судья. Им стала Елена Балаж. Документ с указом подписал президента РФ Владимир Путин.
«Назначить судью Елену Балаж в Муравленковский городской суд», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан президентом 10 мая. Срок полномочий — шесть лет.
Президент РФ 4 января 2024 года назначил новых судей в региональный и районные суды ЯНАО. В частности, на должность судьи Ноябрьского городского суда назначили Валерия Оляхинова.
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