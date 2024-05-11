В МИД высмеяли попытки Швейцарии созвать «псевдомирную» конференцию по Украине

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Швейцария не осознает, что это не выставка автомобилей, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует Швейцарию за попытки созвать конференцию по Украине, называя ее «псевдомирной». Это заявление было сделано в контексте 10-летия референдума о независимости в Донбассе.

«Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознает, что это не выставка автомобилей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что это невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине. Россия на ней не будет присутствовать. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют лишь небольшой шанс на успех, передает «Национальная служба новостей».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует Швейцарию за попытки созвать конференцию по Украине, называя ее «псевдомирной». Это заявление было сделано в контексте 10-летия референдума о независимости в Донбассе. «Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознает, что это не выставка автомобилей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что это невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве. Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине. Россия на ней не будет присутствовать. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют лишь небольшой шанс на успех, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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