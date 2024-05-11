В МИД высмеяли попытки Швейцарии созвать «псевдомирную» конференцию по Украине

11 мая 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Швейцария не осознает, что это не выставка автомобилей, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует Швейцарию за попытки созвать конференцию по Украине, называя ее «псевдомирной». Это заявление было сделано в контексте 10-летия референдума о независимости в Донбассе. «Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознает, что это не выставка автомобилей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что это невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве. Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине. Россия на ней не будет присутствовать. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют лишь небольшой шанс на успех, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критикует Швейцарию за попытки созвать конференцию по Украине, называя ее «псевдомирной». Это заявление было сделано в контексте 10-летия референдума о независимости в Донбассе. «Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознает, что это не выставка автомобилей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что это невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве. Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине. Россия на ней не будет присутствовать. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют лишь небольшой шанс на успех, передает «Национальная служба новостей».