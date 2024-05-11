Макрон раскрыл планы по отправке военных на Украину

Макрон снова не исключил отправку французских военных на Украину

11 мая 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Макрон рассказал, при каких условиях отправит французских военных на Украину Фото: соцсети Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки французских военных на Украину. При этом он выразил надежду, что такой шаг не потребуется. «Я не исключаю отправку военных», — сказал он, передает Le Figaro. «Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция — мирная, а не военная держава», — утверждает президент Франции. Он заключил, что если «хочешь мира», то нужно его защищать. Макрон уже несколько раз угрожал отправкой войск на Украину. Также он говорил о том, что Европа должна быть готова к сдерживанию России. Он аргументировал это тем, что страна обладает ядерным оружием и ракетами, которые способны достигать европейской территории. Однако МИД РФ предупредил, что в случае появления французских войск в зоне спецоперации, они станут законной военной целью России. Макрон также заявлял, что Европе нужно быть готовой защищаться от РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки французских военных на Украину. При этом он выразил надежду, что такой шаг не потребуется. «Я не исключаю отправку военных», — сказал он, передает Le Figaro. «Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция — мирная, а не военная держава», — утверждает президент Франции. Он заключил, что если «хочешь мира», то нужно его защищать. Макрон уже несколько раз угрожал отправкой войск на Украину. Также он говорил о том, что Европа должна быть готова к сдерживанию России. Он аргументировал это тем, что страна обладает ядерным оружием и ракетами, которые способны достигать европейской территории. Однако МИД РФ предупредил, что в случае появления французских войск в зоне спецоперации, они станут законной военной целью России. Макрон также заявлял, что Европе нужно быть готовой защищаться от РФ.