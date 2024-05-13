В России повторно объявили в розыск двух украинских генералов

В России повторно объявили в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка

13 мая 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

МВД РФ повторно объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно объявило в розыск высокопоставленных украинских военных: командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой украинских военных «Север» генерал-майора Виктора Николюка. Это следует из базы данных ведомства. «Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД РФ. Там же в розыск переобъявлен бывший командующий группировкой ВСУ «Север» Виктор Николюк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно объявило в розыск высокопоставленных украинских военных: командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой украинских военных «Север» генерал-майора Виктора Николюка. Это следует из базы данных ведомства. «Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД РФ. Там же в розыск переобъявлен бывший командующий группировкой ВСУ «Север» Виктор Николюк.