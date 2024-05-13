В России повторно объявили в розыск двух украинских генералов

В России повторно объявили в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка
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МВД РФ повторно объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка Фото:

Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно объявило в розыск высокопоставленных украинских военных: командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой украинских военных «Север» генерал-майора Виктора Николюка. Это следует из базы данных ведомства.

«Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД РФ. Там же в розыск переобъявлен бывший командующий группировкой ВСУ «Север» Виктор Николюк.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно объявило в розыск высокопоставленных украинских военных: командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков» генерала Михаила Драпатого и экс-командующего группировкой украинских военных «Север» генерал-майора Виктора Николюка. Это следует из базы данных ведомства. «Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД РФ. Там же в розыск переобъявлен бывший командующий группировкой ВСУ «Север» Виктор Николюк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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