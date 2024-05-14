В Кремле опровергли понижение Николая Патрушева

Новое назначение экс секретаря Совбеза Николая Патрушева не является понижением или сужением его профессионального функционала. Его предшествующий опыт будет помогать в реализации нового функционала помощника президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это чуть другой характер. Это стратегическая отрасль, огромная отрасль, весьма сложная. Поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", — объяснил Песков.
Новым секретарем Совбеза стал бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. В свою очередь его место министра обороны занял бывший вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.
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