Госсекретарь США Блинкен рассказал о конфискации российских активов

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен,  stock
США работают, чтобы направить Украине конфискованные активы РФ, заявил Блинкен Фото:

Американская администрация намерена воспользоваться новыми предоставленными Конгрессом США полномочиями по изъятию активов РФ. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Россия должна оплатить восстановление и реконструкцию Украины. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам полномочия арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать», — заявил Блинкен, который находится в Киеве.

Он также добавил, что США работают с партнерами над тем, чтобы обездвиженные суверенные активы России были использованы для устранения ущерба. Блинкен подчеркнул, что G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину.

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Американская администрация намерена воспользоваться новыми предоставленными Конгрессом США полномочиями по изъятию активов РФ. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Россия должна оплатить восстановление и реконструкцию Украины. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам полномочия арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать», — заявил Блинкен, который находится в Киеве. Он также добавил, что США работают с партнерами над тем, чтобы обездвиженные суверенные активы России были использованы для устранения ущерба. Блинкен подчеркнул, что G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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