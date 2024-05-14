Госсекретарь США Блинкен рассказал о конфискации российских активов

14 мая 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

США работают, чтобы направить Украине конфискованные активы РФ, заявил Блинкен Фото: Official White House / Cameron Smith Американская администрация намерена воспользоваться новыми предоставленными Конгрессом США полномочиями по изъятию активов РФ. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Россия должна оплатить восстановление и реконструкцию Украины. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам полномочия арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать», — заявил Блинкен, который находится в Киеве. Он также добавил, что США работают с партнерами над тем, чтобы обездвиженные суверенные активы России были использованы для устранения ущерба. Блинкен подчеркнул, что G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская администрация намерена воспользоваться новыми предоставленными Конгрессом США полномочиями по изъятию активов РФ. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Россия должна оплатить восстановление и реконструкцию Украины. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам полномочия арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать», — заявил Блинкен, который находится в Киеве. Он также добавил, что США работают с партнерами над тем, чтобы обездвиженные суверенные активы России были использованы для устранения ущерба. Блинкен подчеркнул, что G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину.