Госсекретарь США Блинкен рассказал о конфискации российских активов

Американская администрация намерена воспользоваться новыми предоставленными Конгрессом США полномочиями по изъятию активов РФ. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Россия должна оплатить восстановление и реконструкцию Украины. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам полномочия арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать», — заявил Блинкен, который находится в Киеве.
Он также добавил, что США работают с партнерами над тем, чтобы обездвиженные суверенные активы России были использованы для устранения ущерба. Блинкен подчеркнул, что G7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал президенту России Владимиру Путину.
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