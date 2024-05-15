Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза к февралю 2024 года

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Товарооборот между Россией и США поднялся до 471 миллиона долларов
Товарооборот между Россией и США поднялся до 471 миллиона долларов Фото:

Товарооборот между Россией и США в марте 2024 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с февралем, достигнув отметки в 471 миллион долларов. Об этом стало известно из данных американской статслужбы.

«Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю — до 471 миллиона долларов», — передает данные статслужбы РИА Новости. Там добавили, что этот рост стал возможным благодаря возобновлению импорта российского урана США. 

Президент США Джо Байден подписал во вторник закон, запрещающий импорт урана из России. Данный запрет будет действовать до 2040 года, однако до 2028 года покупка урана будет возможна лишь в исключительных случаях с разрешения американского министерства энергетики.

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Товарооборот между Россией и США в марте 2024 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с февралем, достигнув отметки в 471 миллион долларов. Об этом стало известно из данных американской статслужбы. «Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю — до 471 миллиона долларов», — передает данные статслужбы РИА Новости. Там добавили, что этот рост стал возможным благодаря возобновлению импорта российского урана США.  Президент США Джо Байден подписал во вторник закон, запрещающий импорт урана из России. Данный запрет будет действовать до 2040 года, однако до 2028 года покупка урана будет возможна лишь в исключительных случаях с разрешения американского министерства энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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