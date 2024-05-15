Блинкен заявил, что США не давали разрешение ВСУ бить по России

США не разрешали Украине использовать поставленные американское оружие для ударов по территориям вне зоны спецоперации. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве.
“США не давали Украине разрешения на использование их вооружений за пределами территории Украины. Мы не поощряем эти атаки”, – заявил Энтони Блинкен. Он добавил, что Киев должен сам принимать решения по тому, как проводить свои операции. На пресс-конференции также был и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Прямой эфир шел на youtube-канале госдепартамента США.
В Киев Блинкен прибыл недавно. Там он заявил, что ВСУ находятся в критическом моменте. Это связано с продвижением ВС РФ в Харьковской области. По его словам, в ближайшее время от украинцев потребуется много сил.
Официальный спикер МИД России Мария Захарова считает, что Блинкен приехал в Киев не для того, чтобы поддержать Украину. По ее словам, главная цель – поглумиться над украинцами. 14 мая Блинкен помимо пресс-конференции спел с группой в баре, а также отведал местной пиццы, передает RT.
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