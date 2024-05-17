КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила ракету спустя 25 дней после последних испытаний
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — приводит заявление военных агентство
В последний раз КНДР сообщила о запуске сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО 22 апреля. Таким образом, это первое за 25 дней испытание вооружений Республики.
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