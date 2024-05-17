КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, сбойка,  stock
КНДР запустила ракету спустя 25 дней после последних испытаний Фото:

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — приводит заявление военных агентство Yonhap. При этом других о данных о типе ракеты и дальности ее полета не приводится.

В последний раз КНДР сообщила о запуске сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО 22 апреля. Таким образом, это первое за 25 дней испытание вооружений Республики.

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил комитет начальников штабов ВС Республики Корея. «Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — приводит заявление военных агентство Yonhap. При этом других о данных о типе ракеты и дальности ее полета не приводится. В последний раз КНДР сообщила о запуске сверхкрупной 600-миллиметровой РСЗО 22 апреля. Таким образом, это первое за 25 дней испытание вооружений Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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