«Коммерсант» вспомнил, как коммунисты не смогли свергнуть Ельцина 25 лет назад

В Госдуме 25 лет назад состоялось последнее на сегодняшний день голосование по вопросу импичмента действующего президента. Коммунистическая партия обвинила Бориса Ельцина в серьезных государственных преступлениях, среди которых – геноцид нации. Для реализации процедуры импичмента не хватило всего 16 голосов, сообщает газета “Коммерсант”, вспоминая события тех лет.
“Осенью 1998 года список претензий к Ельцину был расширен до пяти: развал СССР, расстрел Белого дома, развязывание войны в Чечне, ослабление обороноспособности страны и, наконец, геноцид русского народа. Каждый пункт проходил через обсуждение в Госдуме”, – говорится в материале.
Отмечается, что доказать тогда юридически вину Ельцина в снижении рождаемости и уровня жизни россиян было почти нереально. Поэтому коммунисты давили на чеченский вопрос.
Подготовка обвинения была завершена к началу весенней сессии Госдумы в 1999 году. Импичмент состоялся, если бы один из пунктов обвинений набрал большинство голосов. Однако депутаты решили обсудить все.
«Дума уступила давлению Ельцина, который использовал искусные маневры, чтобы косвенно пригрозить оппозиции роспуском парламента», – писала тогда немецкая газета Berliner Zeitung. КПРФ настаивала, чтобы обвинения были рассмотрены 14 апреля, однако депутаты не согласились тратить на это дополнительный день. В итоге было решено собраться 15 числа. Однако окончательное решение было отложено.
Представлявший ЛДПР депутат Алексей Митрофанов был крайне против этого. По его словам, партия хотела поздравить в этот день, 15 апреля, певицу Аллу Пугачеву, а не “смешивать события”.
«Кажется, что каждая сторона выполняет потенциально самоубийственную миссию по свержению другой», – писало издание Los Angeles Times 13 мая 1999 года. “Известия” за день до этого сообщили, что позиция Кремля по импичменту такая: пусть рассматривают — и быстро. "Как заметил один из высокопоставленных кремлевских чиновников, есть дела и поважнее этого", – говорилось в материале.
Утром 14 мая в Госдуме собрались депутаты, они были крайне спокойными. Вокруг здания стояли пикетчики, которые скандировали “Ельцина в отставку!” А лидер ЛДПР Владимир Жириновский кричал на сторонника импичмента: “Ты бомж!”
«Три дня дебатов, предшествовавших голосованию, представляли собой заурядное зрелище, в котором чаще преобладала ругань», – писало издание Liberation 17 мая. В итоге голосование по обвинениям началось 15 часов дня 15 мая.
На каждый пункт был подготовлен бюллетень определенного цвета. Самый перспективный — «чеченский» — был окрашен в зеленый. По одному из обвинений для импичмента не хватило всего 16 голосов. Однако лидер коммунистов Геннадий Зюганов тут же переосмыслил это поражение как моральную победу. "Абсолютное большинство Думы признало Бориса Ельцина виновным", писало Le Temps в те дни.
"Утром в Госдуме была распространена аналитическая справка ФСБ, констатирующая нарушения российского законодательства при подготовке вопроса по импичменту. Справка подписана директором ФСБ Владимиром Путиным", – уточняет "Коммерсант".
В последний день 1999 года Ельцин заявил, что он покидает свой пост президента. Временно исполняющим обязанности стал Владимир Путин. Тогда он занимал пост председателя правительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.