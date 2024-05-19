19 мая 2024

Король Саудовской Аравии заболел пневмонией

© Служба новостей «URA.RU»
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Король Саудовской Аравии завершил медицинское обследование
Король Саудовской Аравии завершил медицинское обследование Фото:

У 88-летнего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диагностировали воспаление легких. Об этом говорится в сообщении королевской канцелярии.

«Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление легких. Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.

Ранее короля доставили в больницу для медобследования, пишет RT. У него была высокая температура, а также болели суставы. 

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У 88-летнего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диагностировали воспаление легких. Об этом говорится в сообщении королевской канцелярии. «Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление легких. Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», — сказано в тексте. Передает РИА Новости. Ранее короля доставили в больницу для медобследования, пишет RT. У него была высокая температура, а также болели суставы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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