Король Саудовской Аравии заболел пневмонией

У 88-летнего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда диагностировали воспаление легких. Об этом говорится в сообщении королевской канцелярии.
«Хранитель двух исламских святынь завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике дворца Ас-Салам в Джидде, у него было обнаружено воспаление легких. Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.
Ранее короля доставили в больницу для медобследования, пишет RT. У него была высокая температура, а также болели суставы.
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