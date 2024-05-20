Российский боец увернулся от семи дронов ВСУ. Видео

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Боец смог увернуться от украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец увернулся от семи беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ.

«Боец ВС РФ увернулся от семи украинских дронов на передовой и показал, что значит родиться в рубашке. Три победы на кадрах, еще четыре — в памяти героя», — пишет telegram-канал Mash.

Сообщалось, что ВС РФ уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ. Также уничтожен украинский командный пункт, сообщили в Минобороны РФ.

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Российский боец увернулся от семи беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ. «Боец ВС РФ увернулся от семи украинских дронов на передовой и показал, что значит родиться в рубашке. Три победы на кадрах, еще четыре — в памяти героя», — пишет telegram-канал Mash. Сообщалось, что ВС РФ уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ. Также уничтожен украинский командный пункт, сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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