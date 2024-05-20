Российский боец увернулся от семи дронов ВСУ. Видео

20 мая 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Боец смог увернуться от украинских дронов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец увернулся от семи беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ. «Боец ВС РФ увернулся от семи украинских дронов на передовой и показал, что значит родиться в рубашке. Три победы на кадрах, еще четыре — в памяти героя», — пишет telegram-канал Mash. Сообщалось, что ВС РФ уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ. Также уничтожен украинский командный пункт, сообщили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец увернулся от семи беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают СМИ. «Боец ВС РФ увернулся от семи украинских дронов на передовой и показал, что значит родиться в рубашке. Три победы на кадрах, еще четыре — в памяти героя», — пишет telegram-канал Mash. Сообщалось, что ВС РФ уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ. Также уничтожен украинский командный пункт, сообщили в Минобороны РФ.