Бывший вратарь курганского ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев перешел в команду «Динамо» из Москвы, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Информация об этом опубликована в telegram-канале столичного клуба.
«Голкипер Ярославлев шесть лет играл за курганский ХК „Зауралье“, провел 54 встречи. С 30-летним вратарем ХК „Динамо“ заключило соглашение на один год», — говорится в сообщении представителей клуба из Москвы.
Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ, 92,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,24. Он сделал семь результативных передач и 27 игр провел на «ноль», отметили представители «Динамо».
Ранее Ярославлев признался болельщикам, что курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Он добавил, что Курган стал для него родным.
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Бывший вратарь курганского ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев перешел в команду «Динамо» из Москвы, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Информация об этом опубликована в telegram-канале столичного клуба. «Голкипер Ярославлев шесть лет играл за курганский ХК „Зауралье“, провел 54 встречи. С 30-летним вратарем ХК „Динамо“ заключило соглашение на один год», — говорится в сообщении представителей клуба из Москвы. Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ, 92,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,24. Он сделал семь результативных передач и 27 игр провел на «ноль», отметили представители «Динамо». Ранее Ярославлев признался болельщикам, что курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Он добавил, что Курган стал для него родным.