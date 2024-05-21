Экс-вратарь курганского ХК «Зауралье» перешел в «Динамо» из Москвы. Фото

22 мая 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Голкипер из курганской команды перешел в КХЛ в Москву (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Бывший вратарь курганского ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев перешел в команду «Динамо» из Москвы, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Информация об этом опубликована в telegram-канале столичного клуба. «Голкипер Ярославлев шесть лет играл за курганский ХК „Зауралье“, провел 54 встречи. С 30-летним вратарем ХК „Динамо“ заключило соглашение на один год», — говорится в сообщении представителей клуба из Москвы. Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ, 92,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,24. Он сделал семь результативных передач и 27 игр провел на «ноль», отметили представители «Динамо». Ранее Ярославлев признался болельщикам, что курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Он добавил, что Курган стал для него родным. Ярославлев будет играть за команду из Москвы telegram-канал ХК «Динамо» Москва Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вратарь курганского ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев перешел в команду «Динамо» из Москвы, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Информация об этом опубликована в telegram-канале столичного клуба. «Голкипер Ярославлев шесть лет играл за курганский ХК „Зауралье“, провел 54 встречи. С 30-летним вратарем ХК „Динамо“ заключило соглашение на один год», — говорится в сообщении представителей клуба из Москвы. Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ, 92,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,24. Он сделал семь результативных передач и 27 игр провел на «ноль», отметили представители «Динамо». Ранее Ярославлев признался болельщикам, что курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Он добавил, что Курган стал для него родным.