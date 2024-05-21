21 мая 2024

Экс-вратарь курганского ХК «Зауралье» перешел в «Динамо» из Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, ворота, вратарь, хоккей
Голкипер из курганской команды перешел в КХЛ в Москву (архивное фото) Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Бывший вратарь курганского ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев перешел в команду «Динамо» из Москвы, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Информация об этом опубликована в telegram-канале столичного клуба.

«Голкипер Ярославлев шесть лет играл за курганский ХК „Зауралье“, провел 54 встречи. С 30-летним вратарем ХК „Динамо“ заключило соглашение на один год», — говорится в сообщении представителей клуба из Москвы.

Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ, 92,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,24. Он сделал семь результативных передач и 27 игр провел на «ноль», отметили представители «Динамо».

Ранее Ярославлев признался болельщикам, что курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Он добавил, что Курган стал для него родным.

Ярославлев будет играть за команду из Москвы
Ярославлев будет играть за команду из Москвы
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Бывший вратарь курганского ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев перешел в команду «Динамо» из Москвы, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Информация об этом опубликована в telegram-канале столичного клуба. «Голкипер Ярославлев шесть лет играл за курганский ХК „Зауралье“, провел 54 встречи. С 30-летним вратарем ХК „Динамо“ заключило соглашение на один год», — говорится в сообщении представителей клуба из Москвы. Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ, 92,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,24. Он сделал семь результативных передач и 27 игр провел на «ноль», отметили представители «Динамо». Ранее Ярославлев признался болельщикам, что курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Он добавил, что Курган стал для него родным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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