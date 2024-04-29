29 апреля 2024

Основной вратарь ХК «Зауралье» Ярославлев уезжает из Кургана

ХК «Зауралье» лишилось основного вратаря Ярославлева по окончанию сезона
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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
Голкипер ХК «Зауралье» покинул команду Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Голкипер ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из курганской команды. Информация появилась в паблике клуба.

«Судьба распорядилась так, что 7-го сезона подряд у меня с вами не будет. Для меня это было невероятно сложное решение, слишком родным мне стал Курган и все вы», — цитирует обращение к болельщикам Ярославлева пресс-служба команды в своем сообществе соцсети «ВКонтакте». Голкипер выбрал карьерный рост и уезжает из Кургана.

По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо». «Вместе с семьей и близкими я решил принять для себя новый вызов и начать новый этап в карьере — постараться использовать выпавший мне шанс», — сообщил спортсмен. Как признался Ярославлев, курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти.

Голкипер Евгений Ярославлев покидает курганскую команду «Зауралье»
Голкипер Евгений Ярославлев покидает курганскую команду «Зауралье»

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Голкипер ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из курганской команды. Информация появилась в паблике клуба. «Судьба распорядилась так, что 7-го сезона подряд у меня с вами не будет. Для меня это было невероятно сложное решение, слишком родным мне стал Курган и все вы», — цитирует обращение к болельщикам Ярославлева пресс-служба команды в своем сообществе соцсети «ВКонтакте». Голкипер выбрал карьерный рост и уезжает из Кургана. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо». «Вместе с семьей и близкими я решил принять для себя новый вызов и начать новый этап в карьере — постараться использовать выпавший мне шанс», — сообщил спортсмен. Как признался Ярославлев, курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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