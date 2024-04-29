Основной вратарь ХК «Зауралье» Ярославлев уезжает из Кургана

ХК «Зауралье» лишилось основного вратаря Ярославлева по окончанию сезона

30 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Голкипер ХК «Зауралье» покинул команду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Голкипер ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из курганской команды. Информация появилась в паблике клуба. «Судьба распорядилась так, что 7-го сезона подряд у меня с вами не будет. Для меня это было невероятно сложное решение, слишком родным мне стал Курган и все вы», — цитирует обращение к болельщикам Ярославлева пресс-служба команды в своем сообществе соцсети «ВКонтакте». Голкипер выбрал карьерный рост и уезжает из Кургана. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо». «Вместе с семьей и близкими я решил принять для себя новый вызов и начать новый этап в карьере — постараться использовать выпавший мне шанс», — сообщил спортсмен. Как признался Ярославлев, курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти. Голкипер Евгений Ярославлев покидает курганскую команду «Зауралье» VK ХК «Зауралье» (Курган) . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голкипер ХК «Зауралье» Евгений Ярославлев объявил об уходе из курганской команды. Информация появилась в паблике клуба. «Судьба распорядилась так, что 7-го сезона подряд у меня с вами не будет. Для меня это было невероятно сложное решение, слишком родным мне стал Курган и все вы», — цитирует обращение к болельщикам Ярославлева пресс-служба команды в своем сообществе соцсети «ВКонтакте». Голкипер выбрал карьерный рост и уезжает из Кургана. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо». «Вместе с семьей и близкими я решил принять для себя новый вызов и начать новый этап в карьере — постараться использовать выпавший мне шанс», — сообщил спортсмен. Как признался Ярославлев, курганский клуб и его фанаты навсегда останутся в его памяти.