В подмосковном хостеле погибли шесть человек при пожаре

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Возгорание возникло на площади 80 квадратных метров, пишет Shot (архивное фото)
Возгорание возникло на площади 80 квадратных метров, пишет Shot (архивное фото) Фото:

Пожар в хостеле в Истринском районе Подмосковья унес жизни шести человек. Также есть два пострадавших.

"Шесть человек погибли при пожаре в хостеле в Подмосковье", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в четыре утра в СНТ "Снегирь" произошел пожар в здании, которое использовалось как хостел. Еще двое пострадавших были госпитализированы.

Изначально пожарные приняли горящее здание за частный дом, но позже выяснилось, что оно сдавалось под хостел. Огонь охватил площадь около 80 квадратных метров, передали в telegram-канале. 

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Пожар в хостеле в Истринском районе Подмосковья унес жизни шести человек. Также есть два пострадавших. "Шесть человек погибли при пожаре в хостеле в Подмосковье", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в четыре утра в СНТ "Снегирь" произошел пожар в здании, которое использовалось как хостел. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Изначально пожарные приняли горящее здание за частный дом, но позже выяснилось, что оно сдавалось под хостел. Огонь охватил площадь около 80 квадратных метров, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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