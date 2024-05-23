Кадыров с сыном встретились с королем Бахрейна. Видео

23 мая 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Кадыров пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в сопровождении своего старшего сына — министра спорта Чечни Ахмата Кадырова — провел встречу с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с дорогим СТАРШИМ БРАТОМ, королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой <…> Он поблагодарил присутствовавшего со мной министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова за его недавний визит в Бахрейн», — написал Кадыров. Кроме того, на встрече был наследный принц Бахрейна Нассер Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа. Глава Чечни отметил, что Хамад Бин Иса Аль Халифа выразил большую радость по поводу встречи. В ответ Кадыров поблагодарил его высочество за визит в Россию, а также пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню. На встрече он также упомянул, что ключевая поддержка в отношении мусульман и их прав в России исходит от президента Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в сопровождении своего старшего сына — министра спорта Чечни Ахмата Кадырова — провел встречу с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с дорогим СТАРШИМ БРАТОМ, королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой <…> Он поблагодарил присутствовавшего со мной министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова за его недавний визит в Бахрейн», — написал Кадыров. Кроме того, на встрече был наследный принц Бахрейна Нассер Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа. Глава Чечни отметил, что Хамад Бин Иса Аль Халифа выразил большую радость по поводу встречи. В ответ Кадыров поблагодарил его высочество за визит в Россию, а также пригласил короля и наследного принца Бахрейна посетить Чечню. На встрече он также упомянул, что ключевая поддержка в отношении мусульман и их прав в России исходит от президента Владимира Путина.