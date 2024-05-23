В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ

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В МЧС РФ сообщили о семи пострадавших при пожаре в Подмосковье
В МЧС РФ сообщили о семи пострадавших при пожаре в Подмосковье Фото:

При пожаре в СНТ "Снегирь" погибли семь человек. Об этом стало известно из сообщения МЧС России. 

"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего", — говорится в сообщении МЧС. Его опубликовали в telegram-канале. 

Ранее сообщалось о пожаре в хостеле в Истринском районе Подмосковья. В четыре утра в СНТ "Снегирь" произошел пожар в здании. Тогда было известно о шести погибших, еще двое пострадавших были госпитализированы.

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При пожаре в СНТ "Снегирь" погибли семь человек. Об этом стало известно из сообщения МЧС России.  "На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего", — говорится в сообщении МЧС. Его опубликовали в telegram-канале.  Ранее сообщалось о пожаре в хостеле в Истринском районе Подмосковья. В четыре утра в СНТ "Снегирь" произошел пожар в здании. Тогда было известно о шести погибших, еще двое пострадавших были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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