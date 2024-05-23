В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ

В МЧС РФ сообщили о семи пострадавших при пожаре в Подмосковье
При пожаре в СНТ "Снегирь" погибли семь человек. Об этом стало известно из сообщения МЧС России.
"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего", — говорится в сообщении МЧС. Его опубликовали в telegram-канале.
Ранее сообщалось о пожаре в хостеле в Истринском районе Подмосковья. В четыре утра в СНТ "Снегирь" произошел пожар в здании. Тогда было известно о шести погибших, еще двое пострадавших были госпитализированы.
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