Кремль пообещал ответить на запрет Норвегии на въезд россиян

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Кремль пообещал ответить на запрет Норвегии на въезд россиян Фото:

В Кремле заявили, что решение властей Норвегии о запрете на въезд туристов из России «не может оставаться без ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «исключительно дискриминационным».

«Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, это решение исключительно дискриминационное. Мы не приемлем подобные решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством. Причем не по нашей инициативе», — заявил Песков.

Правительство Норвегии заявило о введении ограничений на въезд туристов из России. Запрет вступает в силу 29 мая. Исключения будут делаться для россиян, чьи родственники живут в Норвегии, и кто приезжает в страну для работы или учебы.

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В Кремле заявили, что решение властей Норвегии о запрете на въезд туристов из России «не может оставаться без ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «исключительно дискриминационным». «Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, это решение исключительно дискриминационное. Мы не приемлем подобные решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством. Причем не по нашей инициативе», — заявил Песков. Правительство Норвегии заявило о введении ограничений на въезд туристов из России. Запрет вступает в силу 29 мая. Исключения будут делаться для россиян, чьи родственники живут в Норвегии, и кто приезжает в страну для работы или учебы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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