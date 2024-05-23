Кремль пообещал ответить на запрет Норвегии на въезд россиян

23 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Кремль пообещал ответить на запрет Норвегии на въезд россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что решение властей Норвегии о запрете на въезд туристов из России «не может оставаться без ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «исключительно дискриминационным». «Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, это решение исключительно дискриминационное. Мы не приемлем подобные решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством. Причем не по нашей инициативе», — заявил Песков. Правительство Норвегии заявило о введении ограничений на въезд туристов из России. Запрет вступает в силу 29 мая. Исключения будут делаться для россиян, чьи родственники живут в Норвегии, и кто приезжает в страну для работы или учебы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что решение властей Норвегии о запрете на въезд туристов из России «не может оставаться без ответа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «исключительно дискриминационным». «Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, это решение исключительно дискриминационное. Мы не приемлем подобные решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством. Причем не по нашей инициативе», — заявил Песков. Правительство Норвегии заявило о введении ограничений на въезд туристов из России. Запрет вступает в силу 29 мая. Исключения будут делаться для россиян, чьи родственники живут в Норвегии, и кто приезжает в страну для работы или учебы.