В Харькове были взрывы в день визита Зеленского

Взрывы в Харькове начались еще ночью
В Харькове 24 мая произошло несколько взрывов. В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский провел в городе совещание по оперативной обстановке в Харьковской области. О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов.
О взрывах еще ночью сообщал глава города в своем telegram-канале. Днем Зеленский сообщил, что отправился в Харьков для проведения совещания по ситуации в регионе. Спустя время Терехов вновь сообщил об ударах. «В Харькове прогремел взрыв. Будьте осторожны!» — написал мэр.
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