В Харькове были взрывы в день визита Зеленского

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Взрывы в Харькове начались еще ночью
Взрывы в Харькове начались еще ночью Фото:

В Харькове 24 мая произошло несколько взрывов. В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский провел в городе совещание по оперативной обстановке в Харьковской области. О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов.

О взрывах еще ночью сообщал глава города в своем telegram-канале. Днем Зеленский сообщил, что отправился в Харьков для проведения совещания по ситуации в регионе. Спустя время Терехов вновь сообщил об ударах. «В Харькове прогремел взрыв. Будьте осторожны!» — написал мэр.

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В Харькове 24 мая произошло несколько взрывов. В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский провел в городе совещание по оперативной обстановке в Харьковской области. О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов. О взрывах еще ночью сообщал глава города в своем telegram-канале. Днем Зеленский сообщил, что отправился в Харьков для проведения совещания по ситуации в регионе. Спустя время Терехов вновь сообщил об ударах. «В Харькове прогремел взрыв. Будьте осторожны!» — написал мэр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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